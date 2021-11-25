Руководство Кузбасса объявило трёхдневный траур по погибшим в шахте «Листвяжной»

Их семьям чиновники обещали по два миллиона рублей.

Задымление в шахте произошло утром на глубине примерно в 250 метров. Один из работников, которого вывели спасатели, рассказал интернет-изданию Mash, что перед тем, как упасть без сознания, он услышал взрыв: «Просто бабахнуло. Пошла пыль и прям ветер подул. В конце смены уже, где-то под утро. Часов, может, в восемь, в девятом. Просто шёл, сознание потерял и всё. Нашли меня».



Сейчас на аварийной шахте в Кузбассе в ходе поисковой операции пропали спасатели. Всего на момент задымления в шахте находилось 285 человек. Одиннадцать из них уже найдены мертвыми. Несколько десятков пострадали от отравления угарным газом. Главный врач клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова объявила, что госпитализированы сейчас 32 работника, и их жизни ничего не угрожает. ВСТАВКА

Судьба еще тридцати пяти шахтёров остаётся неизвестной. Несколько часов назад спасатели были вынуждены прекратить поиски на неопределённое время. Дело в том, что высокая концентрация газа может привести к взрыву. Об этом, в частности, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв: «Мы дошли до вымоечного забоя и там концентрация по метану достигла более 6 процентов, а по окиси углерода более 0,25-ти процента… Что является взрывоопасным. А у нас под землёй работает 214 человек. Штабом принято решение временно приостановить поисково-спасательные работы до стабилизации обстановки»



Причины аварии официально власти еще не объявили. Следственный комитет завёл уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека. Источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщил, вероятно, в вентиляции шахты произошло возгорание угольной пыли.

Отводка



После этого инцидента в прокуратуре объявили о планах проверить все шахты Кузбасса на предмет исполнения законодательства о безопасности. Ранее «Интерфакс», со ссылкой на «Ростехнадзор» сообщал, что последняя инспекция непосредственно на «Листвяжной» прошла в прошлую пятницу.



Председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев сказал в эфире РБК, что на шахте «Листвяжная» правила техники безопасности вряд ли соблюдались должным образом. После сегодняшнего ЧП власти решили проверить все шахты в Кемеровской области.



Точную причину пожара на шахте «Листвяжная» еще предстоит установить. Между тем, сама шахта была современной, — утверждает председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.



Депутат Госдумы от Кемеровской области Николай Новичков надеется, что безопасность в горнодобывающей промышленности будет поддерживаться на более высоком уровне.



У родственников погибших и пострадавших, а также у сотрудников СМИ пока крайне мало информации о произошедшем. На это обратила внимание главный редактор сетевого издания NGS42 Анастасия Ильина. Местные жители отмечают, что аварий, подобных сегодняшней, в Кемеровской области не было давно.