Сотрудники ООО «Шахта «Листвяжная»» косвенно признали существующие нарушения на предприятии – журналист

В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибло 11 человек. Как сказала в интервью «Эха Москвы» главный редактор интернет-издания «ngs42» Анастасия Ильина, ранее сами сотрудники ООО «Шахта «Листвяжная»» косвенно признали существующие нарушения на предприятии.

«Комментариев пока никаких не было, ранее только волонтер-спасатель сказал о том, что 11 горняков обнаружено и работы приостановлены. Сами сотрудники предприятия косвенно подтвердили то, что нарушения на шахте были. И пока дополнительной информации получить не удалось», — сказала журналист.

По словам А.Ильиной, самих журналистов на территорию предприятия не пускают, допускают только родственников. Рядом с территорией ранее были поставлены палатки для волонтеров-спасателей, где люди, прибывшие к месту трагедии, могут погреться.

«Очень много полицейских, они стоят за 700 метров до шлагбаума, никого не пропускают, просят оставить автомобили на той стоянке, и проходить пешком эти 700 м. Родственники находятся на территории предприятия, некоторые уезжают. Мы с ними никак не смогли пересечься. Нас на территорию предприятия не пускают и комментариев не тоже дают». – сказала главред.

А.Ильина добавила, что аварии в Кузбассе случаются регулярно, но люди гибнут не в таком количестве, взрывов не было достаточно давно.

В больницах Кузбасса находятся 38 пострадавших на шахте «Листвяжная», в том числе четверо в тяжелом состоянии, 11 человек направлены на амбулаторное лечение. По последним данным, погибли 11 человек, еще 35 человек не найдены и остаются под землей, спасательная операция временно приостановлена из-за превышения в подземных выработках концентрации метана до взрывоопасного уровня.