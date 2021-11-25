Власти Татарстана немного смягчили правила использования QR-кодов

С завтрашнего дня расширяется список категорий граждан, имеющих право на проезд в общественном транспорте. Его получат не только те, кто прошел полную вакцинацию или перенес в последние полгода ковид, но и сделавшие первый укол первым компонентом вакцины, а также имеющие медицинские противопоказания против вакцинации от коронавируса. Они смогут получить так называемый «республиканский QR-код» в бумажной форме.
2021-11-25T17:32:56+03:00
2021-11-25T17:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 25 ноября 2021
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