Власти Татарстана немного смягчили правила использования QR-кодов

С завтрашнего дня расширяется список категорий граждан, имеющих право на проезд в общественном транспорте. Его получат не только те, кто прошел полную вакцинацию или перенес в последние полгода ковид, но и сделавшие первый укол первым компонентом вакцины, а также имеющие медицинские противопоказания против вакцинации от коронавируса. Они смогут получить так называемый «республиканский QR-код» в бумажной форме.