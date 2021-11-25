Президент Владимир Путин уволил директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова

На этот пост назначен Аркадий Гостев, который с 2012 года занимал должность заместителя министра внутренних дел России.

Калашников возглавлял ФСИН с октября 2019 года. С чем связано его увольнение, не уточняется. По некоторым данным, причиной стали инциденты с пытками в колониях.

