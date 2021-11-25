Врио главы МЧС Чуприян прибыл в Кемеровскую область для координации поисково-спасательных работ на шахте «Листвяжная»

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян прибыл в Кемеровскую область для координации поисково-спасательных работ на шахте «Листвяжная». В Кузбасс также прибыла дополнительная группа психологов для работы с пострадавшими и семьями погибших, и специалисты отряда «Центроспас» МЧС России. Сам борт оборудован медицинскими модулями на случай эвакуации наиболее пострадавших.

В результате задымления в шахте погибли 11 человек, еще 35 пока не найдены и остаются под землей, спасательная операция временно приостановлена из-за угрозы взрыва.

Примерно полсотни человек обратились за медицинской помощь.. Об этом рассказала главный врач клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова

Черникова также сообщила, что был проведен совместный обход врачей с заместителем министра здравоохранения Олегом Гридневым, который курирует организацию экстренной медпомощи

