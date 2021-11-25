Госдума поддержала лишение депутатской неприкосновенности парламентария от КПРФ Валерия Рашкина

За это решение проголосовали 343 депутата, против — 55, еще двое воздержались. Лишить Рашкина депутатской неприкосновенности попросила Генпрокуратура после инцидента с убитым лосем. Эта мера позволит правоохранительным органам предъявить Рашкину обвинения по делу о незаконной охоте. Мандата депутат может лишиться только после вынесения приговора.