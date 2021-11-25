СМИ: один из фигурантов дела о мошенничестве в Шанинке активно сотрудничает со следствие

Показания на ректора Шанинки Сергея Зуева и других лиц, которые проходят по делу дает исполнительный директор ВУЗа Кристина Крючкова. Об этом Интерфаксу сообщил неназванный источник. По его словам, Крючкова признала свою долю вины и раскрывает схемы обналичивания денег при использовании мошеннических схем. Чиновнимцу перевели из СИЗО под домашний арест. Напомню, что по версии следствия Зуев, равно как и бывший заместитель Министра образования и вице-президент Сбербанка Марина Ракова и ряд других высокопоставленных лиц, присваивали средства при заключении государственных контрактов на работы в рамках федеральных программ, которые в итоге так и не были выполнены.

Кроме того Марина Ракова проходит и по втором делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.