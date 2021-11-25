Пострадавшие, госпитализированные после аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, находятся в стабильном состоянии

Все пострадавшие, которые были госпитализированы после аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, находятся в стабильном состоянии. Угрозы для их жизни нет, сообщили в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров. За медицинской помощью обратились, по разным данным, порядка 50 или 60 человек, около 40 госпитализированы, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Погибли, по последним данным, 11 шахтеров. Еще 35 не найдены и остаются под землей, спасательная операция временно приостановлена из-за опасения нового взрыва. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев

По словам Цивилева, штаб в настоящее время работает. Одна группа занимается выводом горноспасателей, а вторая — разработкой дальнейшего плана действий. Глава региона объявил в Кузбассе с завтрашнего дня трехдневный траур по погибшим. Компания-владелец шахты приняла решение о выплате родственникам погибших по 2 млн рублей в дополнение к предусмотренным законом выплатам.