Экс-директор ФСИН Калашников создал коррупционную схему с большим доходом – The Insider*

Экс-директор ФСИН Александр Калашников, которого сегодня отправил в отставку президент РФ Владимир Путин, создал коррупционную схему с большим доходом. Об этом говорится в расследовании издания The Insider*. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов расследования Сергей Ежов.

«Как мы выяснили, Калашников создал для себя и своей семьи более комфортные условия. Мы нашли его дочь Дарину Красикову. Не родную – это дочь его жены, но он ее воспитывал, как свою. Его дочь получила автомобиль BMW 320 от компании «МС-Глобал». Эта компания также связана с супругой Калашникова через ее бизнес-партнеров», — рассказал журналист.

Как уточнил С.Ежов, после назначения Калашникова главой ФСИН данная фирма стала подрядчиком тюремного ведомства, начав поставлять рентгеновские аппараты и другую медтехнику для структур ФСИН. По словам журналиста, компания выручила на госзакупках почти 800 миллионов рублей. The Insider утверждает, что получать контракты от ФСИН компания начала уже после передачи дочери Калашникова автомобиля.

24-летняя Дарина Красикова на своей странице в соцсети указала, что живет в Женеве и обучается в Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), одном из престижнейших университетов Швейцарии.

Супруга экс-главы ФСИН Яна Калашникова в прошлом году получила долю в ООО «Агротерминал-Таможня» – складе временного хранения. Причем в Красноярске – там, где руководил ФСБ ее муж. По данным The Insider, фирма Калашниковой предоставляет полный комплекс таможенных услуг: обработка грузов, прибывающих железнодорожным и автомобильным транспортом, хранение, комплектование, организация приема/отправки контейнерных грузов в любых направлениях.

Ранее жене Калашникова принадлежала доля и в ООО «Иннофарм», ныне ликвидированном. Ее партнер Максим Татаринцев владеет компанией «Белогорье», директором которой был Роман Белов – соучредитель зарабатывающей на поставках ФСИН рентгенов «МС-Глобал».

С.Ежов добавил, что The Insider обращался с вопросами к Калашникову, его дочери и супруге, но они на них не ответили. «Истинные причины отставки Калашникова, наверное, долгое время еще будут неизвестны. Можно утверждать только то, что он был ее достоин. И не только из-за пыточных условий ФСИН и продолжавшемся при нем рабском труде заключенных. Понятно, что из общего ряда руководителей ФСИН Калашников не сказать, чтобы сильно выделялся. Все, что происходило там при его руководстве, было там и до него», — заключил он.

* – власти РФ считают иноагентом