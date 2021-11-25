Эрмитаж с 1 декабря возвращает льготы для некоторых категорий посетителей

7 декабря — в день основания музея – по традиции вход для вех будет бесплатным, сообщил на пресс-конференции в «Интерфаксе» директор учреждения Михаил Пиотровский.

Он уточнил, что восстановлены почти все льготные категории, которые могут бесплатно пройти в Эрмитаж в третий четверг каждого месяца. Пиотровский отметил, что эти льготы, кроме тех, что положены по закону, Эрмитаж оплачивает «из своего кармана». Их возвращение связано с тем, что музей смог заработать на маркетплейсе и получил деньги от государства. По его оценке, внебюджетный доход составил за год 65 млн рублей.