Парламент Сев. Осетии первым из регионов не поддержал федеральные законопроекты об обязательном использовании QR-кодов

Парламент Северной Осетии первым из российских регионов не поддержал федеральные законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации или перенесенном ковиде в общественных местах и на транспорте. По итогам голосования, «за» выступили 30 депутатов, «против» — 12, четверо воздержались.

Региональные парламенты должны предоставить в Госдуму свои отзывы на правительственные законопроекты о QR-кодах до 14 декабря. Более чем в 15 парламентах документы поддержали. Госдума планирует рассмотреть законопроекты в первом чтении 16 декабря.

