В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам. Он продлится с 26 по 28 ноября

Такое решение принял губернатор Сергей Цивилев. По его данным, жертвами трагедии стали 11 человек, порядка 60 пострадали и обратились за медпомощью. Из них 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализированы 38. Поисково-спасательная операция на шахте приостановлена из-за высокой вероятности нового взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал большой бедой гибель шахтёров в шахте «Листвяжная». Он отмели, что сейчас сохраняется опасность и для спасателей.

Путин выразил надежду, что удастся спасти как можно больше людей

Задымление на шахте в Кузбассе произошло сегодня утром. По факту происшествия СК завел уголовное дело, областная прокуратура организовала проверку.