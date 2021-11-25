Эта правозащитная организация признана российскими властями иноагентом и, как считают в Генпрокуратуре, нарушает соответствующий закон. Сегодня в суде выступили как представители надзорного ведомства, так и сторона защиты. Перед зданием Верховного суда собрались сторонники «Мемориала*», в акции участвовали не менее двухсот человек.
Верховный суд России 14 декабря вернется к слушанию дела о ликвидации «Международного Мемориала»
Эта правозащитная организация признана российскими властями иноагентом и, как считают в Генпрокуратуре, нарушает соответствующий закон. Сегодня в суде выступили как представители надзорного ведомства, так и сторона защиты. Перед зданием Верховного суда собрались сторонники «Мемориала*», в акции участвовали не менее двухсот человек.