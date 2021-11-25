Глава ФСИН Александр Калашников освобожден от своей должности

На его место назначен Аркадий Гостев, который ранее работал в должности замминистра внутренних дел. В официальных сообщениях Кремля не называются причины смены руководства ведомства. Источник агентства Интерфакс утверждает, что Калашников лишился должности из-за информации о пытках в колонии.

Основатель и руководитель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин надеется, что новое руководство ФСИН сможет реформировать систему и разорвать порочную связь сотрудников ведомства с ФСБ.

Напомню, материалы, которые опубликовали правозащитники, ранее вызвали большой общественный резонанс. По фактам сексуального насилия и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников ФСИН были возбуждены уголовные дела.

