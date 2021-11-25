В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим в шахте

Ситуация на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области не становится легче, доложил президент России Владимир Путин. Он назвал произошедшее большой бедой. По его словам, ситуация представляет опасность и для спасателей. Операция по поиску пропавших под землей горняков временно приостановлена из-за сильной загазованности и угрозы взрыва. В шахте до сих пор остаются более 30 человек. Как минимум 11 рабочих погибли. Почти полсотни человек обратилось за помощью к медикам. Большинство из них уже доставлено в больницы, остальные будут лечиться дома. Один из рабочих рассказал телеграм-каналу Mash, как все произошло.

Всего в шахте находились почти 300 горняков. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Глава надзорного ведомства Игорь Краснов поручил инспектировать все шахты в Кемеровской области. Премьер-министр России пообещал оказать медицинскую, психологическую и иную помощь всем пострадавшим.

Среди версий причин трагедии называются нарушение техники безопасности, короткое замыкание и природные факторы. Задымление, предположительно, началось из-за возгорания угольной пыли в вентиляционной шахте.