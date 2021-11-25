Еврокомиссия предложит странам-членам ЕС разрешить въезд привитым от ковида в течение девяти месяцев после вакцинации

Еврокомиссия намерена предложить странам-членам ЕС разрешить въезд привитым от ковида в течение девяти месяцев после вакцинации, сообщает агентство Bloomberg. Въезжать смогут те, кто получил препарат, одобренный в ЕС. Предположительно, с 10-го января на въезд смогут рассчитывать лица, вакцинированные препаратами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.