Еврокомиссия предложит странам-членам ЕС разрешить въезд привитым от ковида в течение девяти месяцев после вакцинации

Еврокомиссия намерена предложить странам-членам ЕС разрешить въезд привитым от ковида в течение девяти месяцев после вакцинации, сообщает агентство Bloomberg. Въезжать смогут те, кто получил препарат, одобренный в ЕС. Предположительно, с 10-го января на въезд смогут рассчитывать лица, вакцинированные препаратами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.
2021-11-25T15:33:34+03:00
2021-11-25T15:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 25 ноября 2021
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