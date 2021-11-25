Гражданин Польши задержан по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщили сегодня польские власти

Несколько дней назад при обыске в доме подозреваемого обнаружено большое количество вещей и документов, которые свидетельствуют о его разведывательной деятельности. Имя задержанного не называется. Известно только, что ему 66 лет. Свою вину он не признает.
2021-11-25T15:32:05+03:00
2021-11-25T15:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 25 ноября 2021
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