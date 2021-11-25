В Европе растет количество недовольных коронавирусными ограничениями, — об этом пишет немецкое издание Handelsblatt

Handelsblatt называет чувства, которые испытывают граждане Европы, недовольные антикоронавирусными мерами, — ощущением собственной беспомощности и безысходности. «От Роттердама до Брюсселя, от Женевы и Вены до Загреба десятки тысяч людей дают волю своему недовольству бесконечной чередой локдаунов и ослабления мер». Издание даже пишет о том, что по опросам, около 13% респондентов говорили о том, что готовы принять участия в акциях протеста.

Газета напоминает, что главной ареной протестов были Нидерланды, где беспорядки продолжались и по ночам, а где-то дошло и до уличных боев с поджогами автомобилей. Премьер страны Марк Рютте назвал протестующих идиотами, которые применяют насилие против полиции и медиков.

Бельгийская De Standaard назвала протесты тревожным сигналом, а поляризацию и распространение теорий заговора — серьезной опасностью. Но при этом, как отмечает газета, еще опаснее и заразнее — сам вирус. И политики должны продолжать вакцинировать людей, чтобы спасти других.

Властей поддерживает и итальянская La Repubblica, которая называет антиваксеров популистами и главными противниками демократии. Ведь именно они сеют ненависть и отказываются признавать научное знание.

Наконец, швейцарская Aargauer Zeitung напоминает, что там скоро пройдет референдум по вопросу отмены сертификата о вакцинации. И это, по мнению издания, лучший способ вовлечь недовольных граждан страны в политический процесс и разделить ответственность за происходящее. К.ц.

Голосование по вопросу об отмене сертификатов о вакцинации в Швейцарии запланирован на ближайшее воскресенье.