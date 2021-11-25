Северная Осетия стала первым субъектом федерации парламент которой отклонил пакет законов о QR-кодах

Проект должен был набрать 35 голосов северо-осетинских депутатов, но получил только тридцать, 12 проголосовали против. Значительная часть – 28 парламентариев вообще клонились от голосования. Пограничная ситуация возникла в новосибирском законодательном собрании. Здесь пакет прошел голосами единоросов, которые поддержали его единогласно. КПРФ и Справедливая Россия За правду забаллотировали его.

Примерно такая же картина обнаружилась и в других российских регионах, где коммунисты высказались против принятия законов, однако проект при этом поддержали голосами правящей партии. В башкирском горсовете – Курултае за проголосовали 76 депутатов против 12, а в Нижегородской области 42 из 50. Всего 62 процента депутатов согласились с инициативой в Рязанской области.

В ряде российских регионов, в частности в Приморье, QR-коды на транспорте и в общественных местах уже действуют.