Почти 40 человек попали в больницу в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области

Погибли 11 человек. Не установлено местонахождение 35 горняков. Поисково-спасательная операция приостановлена из-за большой концентрации метана и опасности взрыва. По предварительным данным, угольная пыль попала в вентиляцию, из-за чего произошло задымление.
2021-11-25T15:03:47+03:00
2021-11-25T15:03:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 25 ноября 2021
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