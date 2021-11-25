Генпрокурор просит Госдуму разрешить привлечь к уголовной ответственности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина

Генпрокурор Игорь Краснов просит Госдуму разрешить привлечь к уголовной ответственности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина. Его обвиняют в незаконной охоте. Сегодня в ходе выступления в нижней палате парламента Краснов сказал, что в деле парламентария нет никакой политической подоплеки, а мера пресечения в виде запрета определенных действий вполне оправдана.