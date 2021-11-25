Генпрокурор просит Госдуму разрешить привлечь к уголовной ответственности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина

Генпрокурор Игорь Краснов просит Госдуму разрешить привлечь к уголовной ответственности депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина. Его обвиняют в незаконной охоте. Сегодня в ходе выступления в нижней палате парламента Краснов сказал, что в деле парламентария нет никакой политической подоплеки, а мера пресечения в виде запрета определенных действий вполне оправдана.
2021-11-25T15:03:24+03:00
2021-11-25T15:03:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 25 ноября 2021
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