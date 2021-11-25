Президент России Владимир Путин снял с поста главы ФСИН Александра Калашникова

В официальном сообщении Кремля не уточняются причины отставки. Источник агентства Интерфакс утверждает, что это связано с информацией о пытках в колониях. Об этом ранее сообщали правозащитники.

Согласно расследованию издания The Insider*, Александр Калашников был также причастен к коррупции. Один из авторов публикации Сергей Ежов рассказал «Эху», что и прежние руководители ФСИН были замешаны в этом.

Сергей Ежов добавил, что Александр Калашников возглавлял ведомство около двух лет.

Сегодня же своим указом президент назначил на должность главы ФСИН Аркадия Гостева. До этого он был замминистра внутренних дел.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.