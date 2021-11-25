Правозащитница Светова считает, что обнародование пыток стало формальной причиной для отставки директора ФСИН

Правозащитница Зоя Светова считает, что обнародование пыток в российских колониях стало формальной причиной для отставки директора ФСИН Александра Калашникова. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что его сняли из-за скандала с пытками – формальная причина. Скорее всего, здесь комплекс причин. Я не верю, что в России вообще возможно, чтобы сняли именно за то, что он был причастен к пыткам. Здесь какая-то более сложносочиненная история, но я не владею информацией», — отметила З.Светова.

При этом она полагает, что приход нового руководителя вряд ли что-то изменит. З.Светова напомнила, что подобная ситуация была после гибели в СИЗО «Матросская тишина» консультанта по вопросам российского права и аудитора компании Firestone Duncan Сергея Магнитского. «Также был снят тогдашний глава ФСИН и отправлены в отставку несколько генералов. Но изменилась ли после смерти Магнитского тюремная система? Как мы видим, нет. Мы даже узнали о более страшных событиях и пытках, которые там происходят. Поэтому нет большой надежды, что с отставкой Калашникова что-то изменится», — пояснила правозащитница.

Комментируя то, что новым директором ФСИН назначили человека из МВД, а именно заместителя министра ведомства Аркадия Гостева, З.Светова сказала, что в России трудно представить смену логики подобных назначений. Кроме того, она напомнила, что прошлый выходец из МВД на посту главы ФСИН сам сел в тюрьму.

«В России не было другой практики. У нас всегда главой ФСИН являются выходцы из силовых структур. Так исторически сложилось. Хотя правозащитники говорили, что хорошо бы, чтобы пенитенциарной системой управлял гражданский человек без погон. Но поскольку ФСИН – силовая структура, этого не предполагается», — заключила З.Светова.