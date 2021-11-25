Генпрокурор: Для привлечения к уголовной ответственности Рашкина достаточно оснований и без чистосердечного признания

Для привлечения к уголовной ответственности депутата Валерия Рашкина достаточно оснований и без его чистосердечного признания, заявил в Госдуме генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, на свободе обвиняемый в незаконной охоте парламентарий может повлиять на свидетелей. Краснов отметил, что Рашкин отказался сотрудничать со следствием и вначале давал ложные показания. В связи с этим генпрокурор просит Госдуму дать согласие на уголовное преследование депутата-коммуниста.
2021-11-25T14:32:26+03:00
2021-11-25T14:32:31+03:00
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14:32, 25 ноября 2021
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