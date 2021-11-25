Z Архив новостей новости
5 17 6 1690
14:32, 25 ноября 2021

Генпрокурор: Для привлечения к уголовной ответственности Рашкина достаточно оснований и без чистосердечного признания

Для привлечения к уголовной ответственности депутата Валерия Рашкина достаточно оснований и без его чистосердечного признания, заявил в Госдуме генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, на свободе обвиняемый в незаконной охоте парламентарий может повлиять на свидетелей. Краснов отметил, что Рашкин отказался сотрудничать со следствием и вначале давал ложные показания. В связи с этим генпрокурор просит Госдуму дать согласие на уголовное преследование депутата-коммуниста. 


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…

5 102 6 8785 22.11
Блоги

Посол России в США: Диалог через санкции неприемлем Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка…

5 79 6 7585 23.11
Блоги

+ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса 01:09 Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт»...

5 98 6 10889 06:58
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться… В остальном — ничего нового и ничего неожиданного…

5 182 6 21032 19.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

То ли запутались в географии, то ли в политических интригах Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца…

5 112 6 12991 23.11
Блоги

+ В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание 01:11 В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов…

5 70 6 8232 12:39
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Верховный главнокомандующий во время войны не меняется Если враги России так сильно хотят, чтобы Путин после 2024 не был президентом, то это значит, что Путин будет переизбран президентом России в 2024. Так захочет народ. Так решит Путин…

5 180 6 21149 19.11
Блоги

Артем Костырко Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы

Переголосование никак не повлияло на результаты выборов Всех интересующихся, кто критиковал московскую платформу, призываю изучить документ особенно внимательно…

5 85 6 11440 19.11
Блоги

Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного Это высшая государственная награда Российской Федерации…

5 86 6 13169 20.11
Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 253 6 41633 24.11
Блоги

Михаил Горбачев и Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру отозвать иск о ликвидации «Мемориала» «Требование закрыть «Мемориал» вызвало в стране тревогу и беспокойство, которые мы разделяем. Мы призываем Генпрокуратуру отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке»...

5 43 6 10253 18.11
Новости

В Кремле не планируют изучать комментарии к посту Володина о QR-кодах – Песков Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы»...

5 30 6 5762
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Про Ковид опять. Очень широкими мазками Детей не заставишь носить маски. Детей невозможно заставить прекратить бегать, играть, драться, пинаться, кашлять и обниматься. Это — дети. Единственный способ уберечь их от заболевания — это вакцинация…

5 164 6 32758 20.11
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Еще о Мемориале Общество, насильственно лишенное того участка коллективного мозга, который отвечает за историческую память, перестаёт быть обществом. Это уже не общество, не народ, а, извините, поголовье…

5 55 6 11865 19.11
Блоги

+ «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» 16:26 «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально»...

5 80 6 17370 22.11
8читать ;смотреть
Новости

Путин отправил в отставку директора ФСИН На его должность назначили заместителя министра внутренних дел Аркадия Гостева…

5 46 6 11003

Популярное за неделю

Новости

Путин отправил в отставку директора ФСИН На его должность назначили заместителя министра внутренних дел Аркадия Гостева…

5 46 6 11090
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кризис на границе был организован, чтобы с Лукашенко поговорили и чтобы Россию снова заметили. Пропаганда, видимо, получила темник говорить, что если Меркель позвонила Лукашенко, значит его заметили, начался диалог…

5 41 6 69735 20.11
#слушать 49:55 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3569032
Судебные процессы над убийцами XIX века: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4593 21.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 162 6 434055 24.11
Блоги

+ Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски 00:34 Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски На кадрах видно, как двое полицейских повалили лицом в пол 63-летнего Ильина, заломали ему руки и надели наручники…

5 278 6 110153 23.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9334237
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5092535

Сегодня в эфире