Аркадий Гостев назначен новым главой Федеральной службы исполнения наказаний

До этого он был замминистра внутренних дел. Кремль сообщил об отставке с поста руководителя ФСИН Александра Калашникова. Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что это связано с информацией о пытках в колониях, которую ранее обнародовали правозащитники.
2021-11-25T14:30:59+03:00
2021-11-25T14:30:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 25 ноября 2021
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