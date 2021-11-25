Аркадий Гостев назначен новым главой Федеральной службы исполнения наказаний

До этого он был замминистра внутренних дел. Кремль сообщил об отставке с поста руководителя ФСИН Александра Калашникова. Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что это связано с информацией о пытках в колониях, которую ранее обнародовали правозащитники.