Член СПЧ и Общественного совета при МВД Соловьев ждет от нового директора ФСИН исправления ошибок предыдущего

Член Совета по правам человека и Общественного совета при МВД, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев ждет от нового директора ФСИН Аркадия Гостева исправления ошибок предыдущего руководителя ведомства Александра Калашникова. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я лично не знаком с этим человеком и вряд ли могу его как-то охарактеризовать. Наверное, неслучайно произошла такая рокировка. Время покажет, потому что, конечно, в ведомстве есть много проблем и их надо исправлять. Видимо, предыдущий руководитель не справился. Посмотрим, как справится этот генерал», — сказал В.Соловьев.

Новым главой ФСИН назначен замминистра внутренних дел России Аркадий Гостев, следует из указа российского президента Владимира Путина. Ранее глава государства освободил от этой должности Александра Калашникова.

В течение последних месяцев во ФСИН продолжались служебные проверки, а 10 ноября ведомство сообщило об увольнении 18 сотрудников. Проверки были инициированы после публикаций видео о пытках и изнасилованиях в саратовской областной туберкулезной больнице ФСИН, обнародованных в начале октября правозащитным проектом Gulagu.net.

После публикации видео ФСИН и Генпрокуратура начали проверку, а Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным. Пресс-секретарь президента России также говорил, что соответствующая информация уже доведена до главы государства.

Аркадий Гостев родился в 1961 году в Рязанской области, в органах МВД начал служить с 1981 года на должности милиционера. К 2000 году стал начальником отдела по расследованию организованной преступной деятельности по ЮАО города Москвы. С 2001 по 2003 год занимал должность заместителя начальника управления по ЮАО Москвы, с 2006 года исполнял обязанности начальника управления обеспечения общественного порядка ГУВД Москвы, а позднее занял должность заместителя начальника столичного ГУВД.