Песков: Президент РФ Владимир Путин никогда не уходил от ответственности

Об этом сказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы» о готовности главы государства к непопулярным мерам по борьбе с коронавирусом.

«Президент никогда не уходил от ответственности, и когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны, президент всегда брал ответственность на себя. Он неоднократно это доказывал в самые непростые моменты. И это никогда нельзя забывать, это всегда нужно помнить», — подчеркнул Д.Песков.

При этом он отметил, что «президент – сторонник продуманных, обдуманных и сбалансированных действий». «Одновременно с этим, все-таки мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией – пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача – сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер», — заключил Д.Песков.