Депутаты Госдумы уже на следующей неделе планируют обсудить с правительством законопроекты о системе QR-кодов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что все депутаты смогут задать свои вопросы о проекте единой системы QR-кодов.

Пост Володина в его телеграм-канале меньше чем за сутки набрал более трехсот тысяч комментариев. Их количество продолжает увеличиваться ежесекундно. Интернет-издание The Bell заметило, что большинство отзывов резко негативно в отношении правительственной инициативы. При этом в значительной части таких комментариев осуждается именно разделение людей из-за QR-кодов, а не добровольная вакцинация.

Сам Вячеслав Володин, выступая перед депутатами, сказал, что готов пойти на диалог и выслушать предложения людей. Правительство предлагает ввести обязательный пропускной режим в целом ряде общественных мест, в самолетах и поездах дальнего следования. Посещать рестораны, салоны красоты и другие места, а также пользоваться транспортом смогут только вакцинированные и переболевшие ковидом. Исключение хотят сделать и для тех, кто имеет медотвод от прививки.

Акции протеста против введения QR-кодов прошли уже в нескольких регионах страны.