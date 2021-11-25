Парламент Северной Осетии не поддержал законопроекты о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах

Парламент Северной Осетии не поддержал правительственные законопроекты о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах. Для принятия необходимо было набрать 35 голосов. 30 депутатов проголосовали «за» и 12 – «против». Ранее инициативу правительства поддержали семь регионов. Правда, в Челябинской области противники QR-кодов пытались прорваться в Законодательное собрание и подрались с охраной.