Парламент Северной Осетии не поддержал законопроекты о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах

Парламент Северной Осетии не поддержал правительственные законопроекты о введении QR-кодов в транспорте и общественных местах. Для принятия необходимо было набрать 35 голосов. 30 депутатов проголосовали «за» и 12 – «против». Ранее инициативу правительства поддержали семь регионов. Правда, в Челябинской области противники QR-кодов пытались прорваться в Законодательное собрание и подрались с охраной.
2021-11-25T14:08:52+03:00
2021-11-25T14:13:56+03:00
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14:08, 25 ноября 2021
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