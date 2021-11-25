Спасатели приостановили работы на шахте в Кузбассе, в которой произошло задымление, из-за угрозы взрыва

В результате этой аварии погибли как минимум 11 человек, а судьба десятков работников остаётся неизвестной.

Из шахты «Листвяжной» в Кемеровской области всех спасателей срочно эвакуировали, поскольку вентиляция в ней не работает, а высокая концентрация газа может спровоцировать взрыв. Об этом РИА «Новости» сообщает со ссылкой на экстренные службы.

Задымление в шахте произошло этим утром. Всего в ней находились 285 человек. По последним данным, 11 погибли, несколько десятков пострадали из-за отравления продуктами горения. Судьба 75 горняков, как отметили в администрации, остаётся неизвестной. Однако, там добавили, что эти люди могли уже покинуть шахту и не успеть отметиться.

Ранее исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян сказал в интервью РБК, что в шахте остались 46 человек. По его словам, чтобы до них добраться, спасателям нужно было преодолеть еще 7-8 километров. Губернатор Сергей Цивилёв в свою очередь несколько минут назад объявил, что под землёй остались 35 человек.

Официально причины аварии еще не объявили. Источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщил, что речь, вероятно, идёт о возгорании угольной пыли в вентиляции.

Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь». Он входит в тройку крупнейших производителей угля в стране. В «Ростехнадзоре» сказали, что последняя проверка на этом предприятии прошла в прошлую пятницу.