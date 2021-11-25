Верховный суд России рассматривает иск прокуратуры о ликвидации правозащитной организации «Международный мемориал»

На Поварской улице в Москве, у входа в Верховный суд народа за последние часы заметно прибавилось. Если к началу заседания, к 11 утра, здесь было около 60 человек, то сейчас находятся более сотни. Увеличилось не только количество сочувствующих «Международному Мемориалу**», но и число силовиков. Полицейские выстроились вдоль тротуара, где стоят люди. Традиционно они призывают ожидающих не мешать проходу граждан. Троих человек к данной минуте уже задержали. Первой в автозаке оказалась женщина, развернувшая плакат с надписью «Спасибо, Мемориал». И буквально через несколько минут схватили второго — им оказался мужчина, тоже с плакатом, однако он его показать не успел. Третья задержанная также пыталась продемонстрировать написанный на бумаге лозунг в поддержку правозащитников.

Автозаки меняют друг друга, один уезжает, на его место встаёт другой. Силовики каждые десять-пятнадцать минут «прочесывают» толпу. Несмотря на это, люди не собираются расходится, общественники раздают всем маски, на которых изображена эмблема «Мемориала», некоторые из людей держат в руках конституцию, одна женщина даже смогла продекламировать несколько статей о свободе слова.

Ранее на сайте change.org была создана петиция в поддержку правозащитников. На данный момент ее подписали более 100 тысяч человек.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.