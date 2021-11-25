Президент Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова

Соответствующий указ был подписан около двух часов назад.

Текст документа об увольнении Калашникова с поста главы ФСИН оказался крайне лаконичным. В нем не указывается, по какой именно причине чиновник был отстранен от должности. Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что отставка стала следствием появления данных о пытках в колониях Саратовской области и ряда других регионов, однако в Кремле пока это не подтвердили и не опровергли.

Калашников возглавлял ФСИН немногим более двух лет. До этого он руководил управлениями ФСБ в Республике Коми и Красноярском крае. В марте этого года чиновник был включен в санкционные списки Евросоюза и США на фоне ситуации с отравлением политика Алексея Навального: поводом послужило то, что ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Между тем в начале октября разразился громкий скандал, связанный с публикацией проектом Gulagu.net видеозаписей пыток заключенных в СИЗО и колониях по всей стране, в том числе в Иркутской, Владимирской и Саратовской областях. Правозащитники говорили, что в их распоряжении оказались свыше 1000 видеозаписей, фотографий и документов, которые говорят о системном характере издевательств, в том числе сексуальных, над осужденными.

Вместо Калашникова, согласно другому указу Путина, Федеральную службу исполнения наказаний будет возглавлять генерал-полковник полиции Аркадий Гостев. Ранее он почти 10 лет занимал должность замминистра внутренних дел.

Правозащитница Зоя Светова рассказала «Эху», что в России трудно представить смену логики подобных назначений, а также напомнила, что прошлый выходец из МВД на посту главы ФСИН сам сел в тюрьму. Зоя Светова считает, что снятие с должности Александра Калашникова связано не только со скандалом о пытках. Правозащитница также не рассчитывает на скорое улучшение ситуации с системой наказаний в России.