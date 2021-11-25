Правозащитники надеются, что новый директор ФСИН Аркадий Гостев «поставит на принципиально другой уровень права человека в местах лишения свободы». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Александр Хуруджи.
«Пока для правозащитников фигура Гостева неизвестная. Мы рассчитываем, что новый руководитель поставит на принципиально другой уровень права человека в местах лишения свободы», — сказал он.
А.Хуруджи назвал отставку Александра Калашникова логичной. «По делам предыдущего руководителя мы помним кучу скандалов, которые сотрясали ведомство. Обнародованы пытки, а также жалобы правозащитников и лиц, которые отбывали наказание и аресты. Естественно, все это накапливалось, и сегодняшние перемены в руководстве ФСИН не сказать, что ожидаемые, но логичные», — заключил он.
Как стало известно, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку директора ФСИН Александра Калашникова. На его должность назначили заместителя министра внутренних дел Аркадия Гостева. До этого он был заместителем министра внутренних дел. Причины отставки Калашникова не названы.
Правозащитники надеются, что новый директор ФСИН «поставит на другой уровень права человека в местах лишения свободы»
Правозащитники надеются, что новый директор ФСИН Аркадий Гостев «поставит на принципиально другой уровень права человека в местах лишения свободы». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Александр Хуруджи.