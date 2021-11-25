Правозащитники надеются, что новый директор ФСИН «поставит на другой уровень права человека в местах лишения свободы»

Правозащитники надеются, что новый директор ФСИН Аркадий Гостев «поставит на принципиально другой уровень права человека в местах лишения свободы». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Александр Хуруджи.

«Пока для правозащитников фигура Гостева неизвестная. Мы рассчитываем, что новый руководитель поставит на принципиально другой уровень права человека в местах лишения свободы», — сказал он.

А.Хуруджи назвал отставку Александра Калашникова логичной. «По делам предыдущего руководителя мы помним кучу скандалов, которые сотрясали ведомство. Обнародованы пытки, а также жалобы правозащитников и лиц, которые отбывали наказание и аресты. Естественно, все это накапливалось, и сегодняшние перемены в руководстве ФСИН не сказать, что ожидаемые, но логичные», — заключил он.

Как стало известно, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку директора ФСИН Александра Калашникова. На его должность назначили заместителя министра внутренних дел Аркадия Гостева. До этого он был заместителем министра внутренних дел. Причины отставки Калашникова не названы.