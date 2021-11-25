Основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин назвал ожидаемым решение президента РФ Владимира Путина отправить в отставку директора ФСИН Александра Калашникова. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Президент России Владимир Путин возлагал огромные надежды и очень сильно доверял генералам ФСБ. И последние 10 лет именно генералы ФСБ – сначала Геннадий Корниенко, а потом Александр Калашников – руководили Федеральной службой исполнения наказаний. И этот генералитет ФСБ, взявший ФСИН полностью под контроль, провалил поставленные задачи и, по сути, подставил Россию», — заявил В.Осечкин.
По его словам, «именно оперативники управления «М» ФСБ и руководство ФСБ организовали и курировали в целом ряде регионов страны пыточные конвейеры». «Пострадали сотни и сотни людей, а в целом ряде учреждений даже были совершены убийства. Поэтому отставка директора ФСИН, перезагрузка центрального аппарата и будущая реформа ФСИН – это то, чего следовало ожидать», — отметил В.Осечкин.
Он выразил надежду, что новое руководство ФСИН сделает все возможное, чтобы разорвать порочную связь между оперативниками ФСБ и ФСИН и реформировать систему.
Как стало известно, Владимир Путин отправил в отставку директора ФСИН Александра Калашникова. На его должность назначили заместителя министра внутренних дел Аркадия Гостева. До этого он был заместителем министра внутренних дел. Причины отставки Калашникова не названы.
Основатель «Гулагу.нет» Осечкин назвал ожидаемым решение Путина отправить в отставку директора ФСИН
Основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин назвал ожидаемым решение президента РФ Владимира Путина отправить в отставку директора ФСИН Александра Калашникова. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».