Основатель «Гулагу.нет» Осечкин назвал ожидаемым решение Путина отправить в отставку директора ФСИН

Основатель проекта «Гулагу.нет» Владимир Осечкин назвал ожидаемым решение президента РФ Владимира Путина отправить в отставку директора ФСИН Александра Калашникова. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Президент России Владимир Путин возлагал огромные надежды и очень сильно доверял генералам ФСБ. И последние 10 лет именно генералы ФСБ – сначала Геннадий Корниенко, а потом Александр Калашников – руководили Федеральной службой исполнения наказаний. И этот генералитет ФСБ, взявший ФСИН полностью под контроль, провалил поставленные задачи и, по сути, подставил Россию», — заявил В.Осечкин.

По его словам, «именно оперативники управления «М» ФСБ и руководство ФСБ организовали и курировали в целом ряде регионов страны пыточные конвейеры». «Пострадали сотни и сотни людей, а в целом ряде учреждений даже были совершены убийства. Поэтому отставка директора ФСИН, перезагрузка центрального аппарата и будущая реформа ФСИН – это то, чего следовало ожидать», — отметил В.Осечкин.

Он выразил надежду, что новое руководство ФСИН сделает все возможное, чтобы разорвать порочную связь между оперативниками ФСБ и ФСИН и реформировать систему.

Как стало известно, Владимир Путин отправил в отставку директора ФСИН Александра Калашникова. На его должность назначили заместителя министра внутренних дел Аркадия Гостева. До этого он был заместителем министра внутренних дел. Причины отставки Калашникова не названы.