Дипломаты более 20 стран наблюдают за судебным процессом над международной общественной организацией «Мемориал»

Дипломаты более 20-ти стран наблюдают за судебным процессом над международной общественной организацией «Мемориал*» в Верховном суде России. Об этом передает агентство «Интерфакс». В суд пришли, в частности, дипломаты, представляющие США, Великобританию, Нидерланды, Францию. Судья Алла Назарова отказала в удовлетворении ряда ходатайств адвокатов.

Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом и утверждают, что он должен быть ликвидирован, так как он постоянно нарушает соответствующий закон. У здания суда проходит акция в поддержку правозащитной организации. В ней участвует несколько сотен человек.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.