Прокуратура после пожара на Листвяжной проверит все шахты Кузбасса

На место происшествия выехал заместитель генпрокурора. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 11 человек. Задымление произошло в вентиляционном штреке. Как утверждают источники агентства ТАСС в экстренных службах, скорее всего загорелась угольная пыль. После этого дым быстро распространился по всей шахте.
2021-11-25T13:32:19+03:00
2021-11-25T13:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 25 ноября 2021
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