Прокуратура после пожара на Листвяжной проверит все шахты Кузбасса

На место происшествия выехал заместитель генпрокурора. По предварительным данным, в результате инцидента погибли 11 человек. Задымление произошло в вентиляционном штреке. Как утверждают источники агентства ТАСС в экстренных службах, скорее всего загорелась угольная пыль. После этого дым быстро распространился по всей шахте.