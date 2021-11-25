Интерфакс: Отставка директора ФСИН Александра Калашникова стала следствием инцидентов с применением насилия в колониях

Отставка директора ФСИН Александра Калашникова стала следствием инцидентов с применением насилия в колониях, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. Напомним, ранее об издевательствах над заключенными заявляли правозащитники. В официальном сообщении Кремля причины отставки Калашникова не называются. Главой ФСИН назначен Аркадий Гостев, который до этого был замминистра внутренних дел.