Интерфакс: Отставка директора ФСИН Александра Калашникова стала следствием инцидентов с применением насилия в колониях

Отставка директора ФСИН Александра Калашникова стала следствием инцидентов с применением насилия в колониях, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. Напомним, ранее об издевательствах над заключенными заявляли правозащитники. В официальном сообщении Кремля причины отставки Калашникова не называются. Главой ФСИН назначен Аркадий Гостев, который до этого был замминистра внутренних дел.
2021-11-25T13:31:24+03:00
2021-11-25T13:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 25 ноября 2021
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