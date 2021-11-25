Володин объявил о предстоящих встречах депутатов с Голиковой, Мурашко и Савельевым по теме QR-кодов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о предстоящих встречах депутатов с членами правительства Татьяной Голиковой, Михаилом Мурашко и Виталием Савельевым по теме QR-кодов. Обсуждение правительственных законопроектов состоится на следующей неделе. Стоит напомнить, что сам Володин ранее предложил обсудить QR-коды в Telegram и открыл комментарии для пользователей. Пост прокомментировали почти триста тысяч человек. Больше четверти пользователей против QR-кодов, подсчитало интернет-издание The Bell. Менее 5% поддержали обязательную вакцинацию и введение QR-кодов.
2021-11-25T13:05:10+03:00
2021-11-25T13:05:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:05, 25 ноября 2021
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