Второй день подряд российские власти отчитываются о менее чем 33 тысяч заразившихся

Посуточная смертность при этом близка к максимальной.

33 796 зарегистрированных новых случаев заражений указаны в сегодняшних сводках оперативного штаба. Это на двести человек меньше, чем вчера, и на семь-восемь тысяч меньше, чем было на пике заболеваемости, о котором власти отчитывались на рубеже октября и ноября.

Больше всего заболевших в столице. Сегодня это 3349. После неё идут Подмосковье и Санкт-Петербург, в которых зарегистрировали примерно по полторы тысячи новых случаев заражений, а затем – Самарская область, где их чуть более тысячи двухсот. В остальных регионах счёт идёт на сотни или десятки.

Скончались в свою очередь за сутки 1238 жителей России. Этот показатель впервые превысил 12 сотен 9-ого ноября, и с тех пор ниже этой отметки не опускался. Всего, по подсчётам оперативного штаба, жертвами коронавируса по стране стали 269 тысяч человек.

Тем временем РИА «Новости» сообщает, что в европейском бюро ВОЗ главным распространителем ковида назвали непривитых людей. В организации в очередной раз призвали пройти вакцинацию всех, кто имеет на это право.