Власти подтвердили гибель 11 человек в результате задымления в шахте Листвяжная в Кемеровской области

Под землей до сих пор остается около 40 горняков. По данным главы МЧС Александра Чуприяна, спасателям осталось пройти 7-8 километров, чтобы добраться до шахтеров. Как сказал Чуприян в интервью РБК, нужно пройти по всем выработкам – это разветвленная сеть, и спасатели уже находят тела. Чуприян добавил, что любое подобное происшествие связано с технологическим процессом, и отказался от дальнейших комментариев.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту задымления в шахте Листвяжная, сообщила официальный представитель ведомства Елена Тушкевич.

Депутат Госдумы от Кемеровской области Николай Новичков пообещал, что все семьи получат должные компенсации, а также выразил надежду, что безопасность в горнодобывающей промышленности будет расти. Николай Новичков также выразил соболезнования семьям погибших шахтеров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.