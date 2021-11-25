В Кремле не планируют изучать комментарии к посту Володина о QR-кодах – Песков

В Кремле не планируют изучать комментарии к посту спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram по поводу системы QR-кодов. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

Как сообщалось, меньше чем за сутки пост, в котором председатель палаты предложил высказаться о предлагаемой правительством системе QR-кодов, набрал более 250 тысяч комментариев.

«Будут это изучать или нет – нужно обратиться все-таки к нашим коллегам в Госдуму. Спросить там, какие планы по обработке этих комментариев. Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что это гораздо объективнее и гораздо нагляднее показывает реальные настроения, реальные запросы, реальную поддержку или опасения каких-то ошибок. Поэтому это можно только приветствовать. Но у нас пока планов таких нет», — отметил Д.Песков.

С его точки зрения, Володин и его помощники наверняка проанализируют эти комментарии. «Здесь трудно говорить о достоверности. Мы не разбирались с этим объемом комментариев и не имеем такой возможности. Но наверняка Володин, который инициировал это обсуждение, каким-то образом он и его помощники проанализируют эти комментарии. Все-таки законопроекты проходят через парламент, поэтому получение обратной связи от людей — это чрезвычайно важно», — заключил Д.Песков.