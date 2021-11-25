Президент Владимир Путин отправил в отставку директора ФСИН Александра Калашникова, говорится на сайте Кремля.

На его должность назначили заместителя министра внутренних дел Аркадия Гостева. До этого он был заместителем министра внутренних дел.

Причины отставки Калашникова не названы. Указ вступает в силу со дня подписания, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее правозащитники из проекта Gulagu.net сообщили о пытках и изнасилованиях осужденных в учреждениях ФСИН. По данным основателя проекта Владимира Осечкина, в аппарате ведомства к ответственности привлечены 15 сотрудников, двое уволены.