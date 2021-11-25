Жители Волгограда массово жалуются на дефицит вакцины «КовиВак»

Ее разработал центр имени Чумакова. По словам горожан, найти препарат невозможно ни в одном прививочном пункте. До поликлиник вакцина также не дошла, сообщает местное интернет-издание E1.ru. В местном комитете здравоохранения уточнили, что на прошлой неделе в регион пришла партия только одной из четырех вакцин. Это «Спутник-V» в количестве 43 тысяч комплектов.
2021-11-25T12:33:00+03:00
2021-11-25T12:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 25 ноября 2021
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