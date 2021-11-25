Президент России Владимир Путин получает доклады о ситуации на шахте Листвяжная в Кемеровской области, сообщи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, исполняющий обязанности руководителя МЧС вместе с главой Ростехнадзора вылетают в Кемерово.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ранее сообщил о гибели 11 шахтеров в результате задымления. По его данным, в шахте до сих пор остается 46 человек. Спасатели постепенно с ним продвигаются.

Власти обещают оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Работа на аварийной шахте приостановлена.