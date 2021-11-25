Член СПЧ Меркачева надеется, что Украина выдаст сбежавшего туда бывшего начальника колонии N14 в Нижнем Новгороде

Член Совета по правам человека при президенте РФ, журналист Ева Меркачева надеется, что Украина выдаст сбежавшего туда бывшего начальника колонии N14 в Нижнем Новгороде Василия Волошина. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Про Волошина рассказывали жуткие вещи, а в колонии что происходило — вообще было страшно описывать. Там только забитых насмерть доказано было 6 человек. Про изнасилованных и прочих я уже не говорю», — отметила Е.Меркачева.

По ее словам, долгое время Волошин оставался безнаказанным. «Никто не мог его сдвинуть. Когда приезжала проверка из Москвы, из центрального аппарата, он этих генералов просто посылал. То есть понятно на уровне региона, как и кем это крышевалось. А потом что-то произошло, завели дело, и он ушел в бега», — уточнила Е.Меркачева.

По ее словам, сейчас Волошин находится в федеральном розыске. «Он прячется на Украине, выставляет себя борцом с путинским режимом, вот этот садист. Я очень надеюсь, что его выдадут», — заключила Е.Меркачева.

Еще в 2016 году об истории нижегородской ИК-14, которую правозащитники называли пыточной, а сотрудники ФСИН — образцово-показательной, рассказала «Медиазона»* (власти РФ считают иноагентом). Утверждалось, что начальник колонии, уроженец Украины Василий Волошин выстроил здесь режим абсолютной власти, где обыденностью стали жестокие избиения заключенных, издевательства, пытки и даже смерти заключенных.

С 2011 по 2015 годы правозащитники получили 184 жалобы от осужденных и их родственников — в том числе на пытки, сексуальное насилие, вымогательство и психологическое давление.

Поначалу ФСИН игнорировала все жалобы, однако со временем их становилось больше. По факту смерти двух заключенных от побоев осенью 2015 года были возбуждены уголовные дела, за ними последовали новые производства — по фактам мошенничества и изнасилования.

Самого Волошина отстранили от должности, а после в отношении него возбудили уголовное дело, но не по факту пыток, а за незначительные экономические преступления. Тюремщика обвинили в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. По версии следствия, он приказывал заключенным изготовлять для себя предметы мебели и деревянные изделия: от диванов до хлебницы.

После предъявления обвинений Волошин бежал в Северный Кипр (РФ не признает это государство, поэтому правового механизма экстрадиции оттуда нет). Там бывший начальник колонии оформил вид на жительство, привез жену с двумя малолетними детьми и занялся бизнесом, который был оформлен на третьих лиц. Волошина объявили в международный розыск.

Позже Волошин решил вернуться на историческую родину — в Украину.

В марте 2020 года Волошина задержали в Украине — совместными усилиями Интерпола, полиции Северного Кипра и украинских правоохранителей. Его поместили в Лукьяновское СИЗО. Однако затем его отправили под домашний арест, срок действия которого закончился в августе 2020. Дальше никаких постановлений и решений не последовало, поэтому сейчас Волошин спокойно передвигается по Украине.