Политик Гозман сравнил намерение властей ликвидировать «Мемориал» с приказом Сталина уничтожить храм Христа Спасителя

Политик и психолог Леонид Гозман сравнил намерение властей ликвидировать «Мемориал*» с приказом Иосифа Сталина об уничтожении храма Христа Спасителя. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я ожидаю того, что «Мемориал» закроют. Это наиболее вероятно. Я считаю, что по масштабу это событие – то же самое, что разрушение храма Христа Спасителя. Что такое разрушение храма Христа Спасителя? Сталину надо было свое идиотское циклопическое сооружение километр высотой, которое он не смог построить, – это Дворец Советов – поставить именно на том месте, которое символизировало дореволюционную Россию. Храм Христа Спасителя был символом России во многом: это и символ победы над Наполеоном, и народный сбор. Люди деньги на него собирали. А уничтожением «Мемориала» сейчас уничтожают постсоветскую Россию, полностью», — отметил Л.Гозман.

С его точки зрения, «Мемориал» является символом начала постсоветской России. «Это они хотят уничтожить и эти 30 с небольшим лет забыть, как страшный сон», — считает Л.Гозман.

Вместе с тем он подчеркнул, что память уничтожить невозможно, однако одним из результатов возможной ликвидации «Мемориала» будет «дальнейшая поляризация общества».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.