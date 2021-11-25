В Египте сегодня торжественно открывают аллею сфинксов от Луксорского к Карнакскому храмам

Аллея сфинксов — это почти 3 километра, которые разделяют два крупнейших храма Верхнего Египта: Карнакский (в древних Фивах) и Луксорский — сейчас оба находятся в черте города Луксор. По этой дороге проводили торжественные процессии — например, в дни коронаций фараонов. В общей сложности на раскопки дороги и расчистку от позднейшей застройки у властей Египта ушло почти 7 десятилетий.

На церемонию пригласили иностранных послов, прибыл и сам президент ас-Сиси.

Детали церемонии власти держат в секрете, но обещают, что она по размаху она затмит собой все, включая «Золотой парад фараонов» который устроили в Каире в апреле.

В мероприятии власти Египта видят возможность перезапустить всю туристическую отрасль страны, которая пока так и не оправилась от последствий коронавируса и двух революций в начале 2010-х.