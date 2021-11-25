В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание

Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов.

Фойе законодательного собрания, как очевидцы передают с места событий, сегодня утром заняли около полусотни протестующих. В их числе были как известные в регионе активисты, так и рядовые жители, выступающие против QR-кодов в общественных местах. Они выкрикивали лозунги и держали в руках плакаты с требованием отставки спикера регионального парламента.

Пришедшие также попытались попасть в зал заседаний, где в этот момент депутаты обсуждали предложенную Москвой инициативу, но пустить людей отказались. Это им явно не понравилось: происходящее переросло в потасовку с охраной. В законодательное собрание приехала полиция. Был ли кто-либо задержан, пока не уточняется.

Тем временем сообщается, что депутаты заксобрания Челябинской области поддержали федеральную инициативу о введении единой системы QR-кодов.