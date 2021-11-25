До десяти человек, по последним данным, возросло число жертв аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области

Еще более 40 горняков пострадали.

В настоящий момент работа аварийной шахты приостановлена. По данным МЧС, из нее на поверхность уже вышли почти 240 человек. Впрочем, еще около 40 горняков остаются в шахте, их судьба неизвестна. Связи с ними пока нет. По данным источника агентства «Интерфакс», люди остаются в дальнем штреке, или подземной горной выработке.

По одним сведениям, как передает агентство ТАСС, трагедия произошла после того, как на глубине 250 метров произошел взрыв на вентиляционном маршруте, затем последовало задымление. По другим, речь идет о возгорании угольной пыли, после чего дым распространился по всей шахте. При этом владеющая объектом компания «СДС-Уголь» пока подтверждает лишь задымление.

Тем временем кемеровское интернет-издание NGS42 отмечает, что за последние три года власти дважды находили серьезные нарушения на шахте «Листвяжная». В том числе речь шла о проблемах, связанных с борьбой со взрывами воздушных смесей. А телеканал РЕН ТВ утверждает, что в апреле на объекте обнаружили отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков пожара. Правда, накануне, по данным канала, еще одна проверка никаких проблем не выявила.

Следственный комитет после аварии на кемеровской шахте возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.