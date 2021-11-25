Как минимум два человека с плакатами задержаны у здания Верховного суда России, сообщает с места событий корреспондент «Эха Москвы». Сегодня Верховный суд рассматривает иск Генеральной прокуратуры о ликвидации международного «Мемориала*».

Первый заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман может выступить в суде в качестве свидетеля защиты. Он рассказал, что благодаря «Мемориалу*» ему удалось узнать о судьбе своих репрессированных родственников.

Ранее президенты стран Балтии и Польши выразили обеспокоенность планами ликвидации «Мемориала». Они считают, что в России переписывается история.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.